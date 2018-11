Zoológico celebra 60 anos com atividades para toda a família

O Zoológico de Catanduva está completando, em 2018, 60 anos de existência. Para celebrar a data, e também como parte das atividades em comemoração ao Centenário da cidade, a Prefeitura levará ao tradicional Bosque uma série de atrações gratuitas no próximo domingo, dia 11, das 14h às 16h30.

A programação do “Zoo 60 Anos” será voltada a toda a família, incluindo visitação e atrações artísticas, com intervenção músico-teatral, espetáculo, oficina de arte em feltro, escultura em balão, pintura facial e pipoca e algodão doce à vontade.

As atividades serão realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

Para recepcionar os convidados dessa festa, o grupo Flor de Chita fará uma intervenção na entrada do zoo, envolvendo música e teatro por meio da apresentação “En-Cantos de uma Cidade Feitiço”.

A Kombi da “Turma do Pererê” também é presença confirmada, oferecendo espetáculo de fantoches com a reprodução de personagens de Ziraldo. Haverá distribuição gratuita de livros, bótons e adesivos da famosa turma criada pelo cartunista. As sessões serão realizadas às 10h, 11h30, 14h e 15h30.

O evento também contempla a última edição da oficina Arte em Feltro, projeto do Fundo Municipal de Cultura. Crianças e adultos aprenderão a confeccionar um chaveiro de tucano, uma das espécies que habitam o zoológico. Haverá distribuição de peças das espécies mais conhecidas do zoo: arara canindé, jacaré, macaco prego, tucano, tamanduá mirim e lobo guará.

O Zoo

Fundado em maio de 1958, o Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, com área de 26.792,42 m², abriga cerca de 215 animais divididos em 38 recintos, além do setor Quarentenário. O local recebe, mensalmente, cerca de 1.500 visitantes de toda a região, com opções de lazer, educação ambiental, pesquisa e conservação.

A equipe técnica é formada por Médica Veterinária, Bióloga, Tratadores de Animais, Manipuladores de Alimentos, Equipe de Limpeza e Jardinagem. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9 às 17 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação