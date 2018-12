Zezé Di Camargo e Luciano estão confirmados para o Catanduva Rodeo Festival 2019

Sertanejos sobem ao placo no 3º dia de festa

A diretoria executiva do Clube de Rodeio Os Bravos está empenhada para que o Catanduva Rodeo Festival 2019 seja surpreendente. Além de completar 40 anos, o evento será realizado em local definitivo, em uma área adquirida pelo Clube de Rodeio onde será construída uma arena multiuso.

“Estamos determinados a oferecer para Catanduva um espaço que a cidade merece, onde possam ser realizados diferentes eventos, não só o rodeio, como campeonatos esportivos, Carnaval, eventos sociais, entre outros. Já estamos trabalhando no projeto, e em 2019 as pessoas poderão ver um pouquinho do que estamos preparando”, destaca o presidente do Clube de Rodeio Os Bravos, Claudio Romagnolli.

O Catanduva Rodeo Festival 2019 acontece de 10 a 13 de abril e dois shows já foram anunciados: Gusttavo Lima, dia 10, e Simone e Simaria dia 11. “Para o dia 12, teremos Zezé Di Camargo e Luciano, um clássico da música sertaneja. Sempre tentamos trazer um show que agrade a toda família, e essa dupla não poderia faltar nesse ano especial, que completamos 40 anos de rodeio”, enfatiza Romagnolli.

Zezé Di Camargo e Luciano estão no auge de sua carreira, com mais de 25 anos de estrada e inúmeros sucessos, que levarão o público à loucura durante esse show especial. “Ainda temos muitas novidades para anunciar até abril de 2019, mas já adiantamos: aguardem um evento com uma estrutura maravilhosa e shows incríveis. Para as provas de rodeio, também teremos novidade, que vamos contar logo mais”, completa o presidente.

Da Redação

Foto – Divulgação