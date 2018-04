Zagueiro Felipe Barros é o novo nome para a Série D do Novorizontino

Seguindo com as apresentações dos atletas que vão integrar a equipe que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro 2018, o Novorizontino anunciou na tarde desta quinta-feira o zagueiro Felipe Barros, de 23 anos, como o novo reforço.

Felipe começou sua carreira em 2009, na base do São Paulo, onde atuou no sub-15, 17 e 19. Depois disso foi para o Japão, defender a camisa do Yokohama FC durante dois anos. De lá, para Portugal, também jogou no Farense e no Santa Clara. De volta ao Brasil, foi para o Penapolense (SP) disputar a série A2 do Paulista pelo clube.

O zagueiro chega determinado ao Novorizontino: “Sou muito grato ao clube, em me abrir as portas para que eu possa mostrar meu trabalho. Amigos que já passaram por aqui, já haviam me adiantado sobre a grandeza do Novorizontino. Tenho consciência de tudo o que o clube representa e de tudo que vamos viver aqui a partir de hoje. Pretendo lutar por esse projeto e retribuir todo o trabalho em campo. Dessa forma, junto com a equipe, vamos em busca de levar o clube para um patamar ainda maior, onde ele merece estar”, finalizou.

O Novorizontino estreia na Série D do Campeonato Brasileiro no dia 21 de abril, às 15h. O local da partida ainda não foi divulgado.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino