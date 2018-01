Workshop vai discutir o que muda no Direito do Trabalho com a reforma trabalhista

O Comitê de Recursos Humanos/Sindhosfil Ribeirão Preto e Região (Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos), com apoio da Fundação Padre Albino e do Centro Universitário Padre Albino/Unifipa, promove dia 26 de janeiro próximo, em Catanduva, o workshop “O que muda no Direito do Trabalho com a reforma trabalhista”.

Dirigido para gestores e funcionários de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, advogados, administradores e demais gestores de hospitais, o workshop será realizado na Rua Treze de Maio 1064, e tem vagas limitadas.

O workshop começa às 8h30 com credenciamento e coffee e às 9h00 haverá a abertura dos trabalhos com composição da mesa. A programação de palestras será esta:

9h30: Jornada de trabalho e remuneração. O que mudou? Palestrante: Dr. Victor Hugo Nazário Stuchi – Doutor, Mestre e Bacharel em Direito pela PUC São Paulo, Professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário em cursos de Graduação e Pós Graduação em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. Autor da Editora Método – Grupo GEN. Sócio Fundador do Escritório Stuchi Advogados.

10h45: Novos Princípios do Direito do Trabalho a partir da Reforma Trabalhista. Palestrante: Dr. Eduardo Carrion – Graduado em Administração pela FGV/SP e em Direito pela USP de Ribeirão Preto. Professor de Direito na UNIFIPA e Faculdades São Carlos. Diretor do Instituto Valentim Carrion. Autor de sete livros publicados relacionados ao Direito do Trabalho.

12h00 às 13h30 – almoço

13h30: Negociações coletivas e individuais, extensão dos benefícios, ultratividade da norma coletiva, o papel dos Sindicatos na relação capital e trabalho. Palestrante: Dr. Pedro Nilson da Silva – Gestor Administrativo e Jurídico do SINDEES (Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde de Ribeirão Preto e Região); responsável pelo Departamento Jurídico do SINTRASAUDE-RP e SINDSERVSAUDE; Procurador Jurídico da CODERP (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto).

14h45: Reforma Trabalhista: Avanço ou Retrocesso? As principais mudanças no mundo do trabalho. Palestrante: Dr. Hélio Grasselli – Diretor do Fórum. Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto. Juiz Titular do Juizado da Infância e da Adolescência de São José do Rio Preto. Substituto de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas. Atua na 1ª Câmara do TRT 15º, Mestre em Direito pela PUC/SP, Professor de Pós-Graduação da FAAP. Diretor e Professor da ESMT e Professor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região.

16h00: Coffee

16h15: Termo de Quitação. Palestrante: Dr. Galdilei Arnone – Pós-Graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário; Coordenador do Departamento Jurídico do SINDHOSFIL São Paulo e SINDHOSFIL Ribeirão Preto e Região; Orientador da Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da OAB/SP; Membro da Subseção da OAB/SP – Vila Prudente.

As inscrições e forma de pagamento devem ser feitas pelo telefone (016) 3931.3120. O investimento para filiados ao Sindhosfil RP e Região é 02 (duas) inscrições gratuitas e a partir da 3ª inscrição R$ 50,00 (cinquenta reais) por inscrito; não filiados pagam R$ 200,00 por inscrição.

