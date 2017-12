Walking Together terá palestrantes de renome no dia 12

Evento no ano passado contou com a participação da ex-jogadora Hortência

Catanduva recebe na próxima terça-feira, dia 12, mais uma edição do Walking Together, com palestras que prometem envolver e fazer a diferença para pessoas engajadas em empreender e ter sucesso tanto nos negócios quanto na vida, por meio de um ambiente inspirador para conectar pessoas com interesses em comum, visando especialmente o networking. O evento terá início às 19 horas, no Deck Luna.

O Walking Together tem como propósito provocar a atitude e mudanças positivas. “Nascemos em 2012, em Catanduva, e hoje já estamos em várias cidades do estado de São Paulo. Nosso pensamento é ‘se está ruim, mude, não reclame’. E assim, com palestras motivadoras de pessoas que fazem a diferença é que tentamos repercutir histórias que tiveram seus obstáculos, mas que hoje são de sucesso, para que mais pessoas tenham essa atitude de fazer algo diferente por elas mesma, pelo seu negócio e, por que não, pelos outros também”, explica o cofundador do Walking Together, Fábio Fernandes.

Entre as atrações estão Nadir Moreno, presidente da UPS e uma das mulheres mais influentes do Brasil, mostrando como uma das maiores empresas de logística do mundo pensa; Emmerson Serandin, presidente do Grupo EMS Franchising, detentora de marcas como Ice Creamy e Santo Fogo, que falará sobre sua trajetória empreendedora; e Nelson Castro, fundador da Cory, que contará como deu a volta por cima depois de ter decretado falência.

“Estamos bastante ansiosos para essa edição. Depois de tour por várias cidades, voltamos com um novo Walking em Catanduva. E com grandes nomes. A ideia é realizar um encontro para troca de experiências, para que as pessoas conversem, troquem informação, se inspirem e também gerem novos negócios. E para isso sempre escolhemos palestrantes que tenham bagagem, que possam contar suas histórias e mostrar que sempre existem obstáculos, mas que com coragem, obstinação e boas ideias sempre é possível ir mais longe”, destaca Fernandes.

O evento não tem custo para os convidados credenciados e será realizado às 19h no Deck Luna. Saiba mais pelo email: wt@walkingtogether.com.br .

SERVIÇO: WALKING TOGETHER

Data: 12/12

Horário: 19h

Local: Deck Luna, em Catanduva

Palestrantes: Nadir Moreno da UPS, Emmerson Serandin da EMS Franchising e Nelson Castro da Cory

Confirmação de presença obrigatória pelo email: wt@walkingtogether.com.br

Da Redação

Foto – Divulgação