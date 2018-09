Voto popular escolhe os melhores curtas-metragens sobre Padre Albino

Com 648 curtidas o público escolheu “The Tarde, com Daniel Henrique”, produzido pelo aluno Daniel Henrique dos Santos Silva, sob a orientação da Profª Kelli Cristina Carreto Fonseca, do Ensino Fundamental da EE Giuseppe Formigoni, de Santa Adélia, o melhor curta-metragem do concurso “Curta Padre Albino”.

“Sonhando os sonhos de Deus”, produzido pelos alunos Lara Luísa Rodrigues, Nicola Diniz Martin, Guilherme Adriano Zucchi, Lucilene Zucchi Zanini e Raissa Gabrielly Cascão, com orientação do Prof. Wander Gustavo Arf, do Ensino Médio da EE Paulo de Lima Correa, de Catanduva, com 611 curtidas, ficou em segundo lugar, seguido de “Projeto Curta Padre Albino”, produzido pelos alunos Ana Júlia dos Santos, Natália de Oliveira Vieira e Ana Laura Nunes Pereira de Rosa, com orientação da Profª Eliana Maria Afonso, do Ensino Fundamental da EE João Gomieri Sobrinho, de Palmares Paulista, que teve 464 curtidas.

O concurso, cujo tema foi “Perpetuando a solidariedade”, teve dez vídeos inscritos e o objetivo de promover e incentivar o uso de curtas-metragens como material de apoio pedagógico em salas de aula para conhecimento e divulgação da obra de Padre Albino em comemoração aos 100 anos de sua chegada a Catanduva.

O aluno, o professor e a escola vencedora ganharão prêmios. A partir do segundo lugar o prêmio será dado somente ao aluno. A data para premiação será marcada pela Comissão Organizadora. Os três curtas-metragens vencedores podem ser vistos no site http://fundacaopadrealbino.org.br/100anos

