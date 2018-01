Voluntários do Bem prestam contas das ações realizadas em 2017

O grupo Voluntários do Bem entregou nesta quarta-feira (3), ao presidente da Diretoria Administrativa da Fundação, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, o seu relatório com as atividades realizadas em benefício do Hospital de Câncer de Catanduva/HCC pelos grupos de Catanduva, Santa Adélia e Urupês.

As atividades realizadas pelos grupos de janeiro a dezembro – Bike no role em Urupês: aniversário solidário do Paulo Marques; Bodas solidária em Santa Adélia; aniversário solidário de D. Teresinha; Tarde do Bem; Ação entre amigos da Lessô; Feijoada do Bem; Café colonial em Santa Adélia; Cavalgada do Gui e Ação entre amigos (sorteio de moto) totalizaram R$ 208.409,55.

Dr. Amarante agradeceu o trabalho realizado pelo grupo, elogiando todos os eventos, ressaltando, dentre eles, a feijoada. Disse que o up grade (suporte portal vision) do acelerador linear, no valor de US$ 117.000, correspondentes a R$ 385.924,50, adquirido pela Fundação com recursos obtidos através das doações, deve chegar neste dia 08 de janeiro e que o acelerador linear, embarcado no final de novembro na China, deve ser desembarcado no porto de Santos neste dia 05 de janeiro e se tudo correr bem, pois precisa passar pelo desembaraço da alfândega, chega a Catanduva no dia 15 de fevereiro.

Pelos Voluntários do Bem de Catanduva estiveram presentes Luciana e Paulo Vargas e Silene Favali, que informaram que o grupo está definindo sua agenda para 2018.

