Vôlei de Areia é atração do final de semana no Parque dos Ipês

O final de semana terá competições na quadra do Parque dos Ipês, com partidas do Festival de Vôlei de Areia. O evento esportivo é realizado pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt).

A atração é aberta ao público em geral e pode ser conferida no sábado, dia 29, a partir das 8h30 e, no domingo, dia 30, às 13 horas.

O objetivo do festival é envolver atletas em uma competição sadia e que promova a modalidade no município. O evento também é uma oportunidade para os jogadores, de ambos os sexos, aprimorem suas técnicas frente aos oponentes.

A competição terá a participação de 12 duplas inscritas, nas categorias feminina e masculina. Os jogos serão disputados no estilo vôlei de praia, adotando as regras da Federação Internacional, melhor de três sets, cada etapa com 21 pontos.

No sábado, serão disputadas as partidas de classificação. No domingo, os participantes entram em quadra para os jogos decisivos, semifinal e final. Haverá premiação de troféus e medalhas para os melhores colocados de cada lado.

Da Redação

Foto – Divulgação