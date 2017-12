Vestibular UNIFIPA-FAMECA 2018 começa nesta terça-feira

As provas do vestibular para o curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino/ UNIFIPA-FAMECA 2018 serão aplicadas nesta terça (19) e quarta-feira (20) de dezembro nas cidades de Catanduva e São Paulo pela VUNESP. O tempo de duração das provas é de 4 horas e o vestibulando deve estar presente às 13 horas no local indicado; os portões serão fechados às 14 horas. Em Catanduva as provas serão no Câmpus São Francisco da UNIFIPA e no Colégio Jesus Adolescente Anglo; em São Paulo, no Câmpus Vergueiro da UNIP.

A UNIFIPA teve 2.705 candidatos inscritos para o vestibular. A Vunesp informou que 1.728 candidatos estão inscritos para fazer a prova em Catanduva e 977 optaram por São Paulo. Do total de inscritos, 874 são do sexo masculino e 1.831 do feminino. O curso de Medicina oferece 100 vagas em período integral. No vestibular de 2017 foram 2.841 os inscritos.

Nesta terça-feira os candidatos farão 86 questões objetivas de conhecimentos gerais (Matemática, Biologia, Geografia, Física, História, Química, Língua Portuguesa e Língua Inglesa); no dia 20, 20 questões de conhecimentos específicos (Biologia, Química e Física) e uma redação em língua portuguesa. A nota final será a somatória das provas e redação podendo atingir o valor máximo de 230 pontos.

A divulgação dos resultados, de responsabilidade da VUNESP, está prevista para o dia 17 de janeiro de 2018 através do portal www.vunesp.com.br O período de matrículas está previsto para os dias 19 e 22 de janeiro de 2018 para a 1ª chamada, dia 23 de janeiro para a 2ª chamada e 24 de janeiro para a 3ª chamada.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA