Vestibular para Medicina da FIPA tem 2.705 inscritos

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) tiveram 2.705 candidatos inscritos para o vestibular para o seu curso de Medicina 2018. A Vunesp, responsável pelo vestibular, informou que 1.728 candidatos estão inscritos para fazer a prova em Catanduva e 977 optaram por São Paulo. Do total de inscritos, 874 são do sexo masculino e 1.831 do feminino.

As provas do vestibular serão nos dias 19 e 20 de dezembro próximo. O curso de Medicina oferece 100 vagas em período integral. No vestibular de 2017 foram 2.841 os inscritos.

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA