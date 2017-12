Vereadores votam cinco proposituras nesta terça-feira

Cinco proposituras fazem parte da Ordem do Dia na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Catanduva. Entre os projetos, um deve causar polêmica: o 80/2017. A matéria, de autoria do Executivo, trata de um empréstimo no valor de R$ 500 mil do Governo Municipal com a Agência Desenvolve SP.

A verba seria utilizada para a aquisição de ônibus escolares. Veja mais detalhes do projeto aqui.

Confira a Ordem do Dia:

1 – PL 79/2017 – Projeto de Lei

Autor: Maurício Gouvea

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA O EVENTO “FESTIVAL DE NATAÇÃO GIULIA CORRÊA DOS SANTOS”

2 – PL 80/2017 – Projeto de Lei

Autor: Executivo

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CATANDUVA A CONTRATAR COM A DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OUTORGA DE GARANTIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

3 – PL 83/2017 – Projeto de Lei

Autor: Executivo

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIOS, ACORDOS DE COOPERAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4 – PL 74/2017 – Projeto de Lei

Autor: Aristides Jacinto Bruschi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 – PL 75/2017 – Projeto de Lei

Autor: Aristides Jacinto Bruschi

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A sessão tem início às 17h30.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM