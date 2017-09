Vereadores pedem vistas para alterar projeto que prevê isenção a novas empresas

O Projeto de Lei 14/17 que visa a isenção de impostos para as novas empresas que se instalarem na cidade, teve pedido de vistas aprovado pela terceira vez. O pedido que teve vistas por dez dias, foi votado durante sessão na Câmara Municipal que contou com a participação de comerciantes contrários ao projeto.

O presidente do Sincomercio local, Ivo Pinfildi Júnior, acompanhou a sessão e apontou que embora o Sincomercio, Sincomerciários e ACE, esperassem que o projeto fosse votado na noite de terça-feira (19), tendo em vista que havia um número suficiente de vereadores a favor da rejeição do projeto.

“A base aliada do prefeito optou por pedir vistas por 10 dias para que nós possamos discuti-lo novamente e apresentar as nossas propostas, que inicialmente não foram aceitas, mas agora parece que diante deste cenário será aberto um diálogo levando em conta as manifestações contrárias ao projeto”, analisa o presidente do Sincomercio.

Em sua fala Ivo Pinfildi Júnior enfatiza: “Vamos negociar. Desde o início estamos abertos a negociação e esperamos que agora isso acontece, pois queremos resolver esse impasse de forma que o interesse coletivo prevaleça”.

SESSÃO

Durante a sessão ordinária os vereadores Ditinho Muleta, André Beck, Gaúcho e Wilson Paraná, demonstraram de forma clara e enfática o posicionamento contrário ao projeto, tendo em vista a necessidade de uma série de alterações, pensando no desenvolvimento da cidade e no tratamento igualitário dos comerciantes, sejam eles novos ou antigos. Os vereadores enfatizaram que caso o PL volte como está, será rejeitado.

Na posição de apaziguar e fazer uma reflexão em conjunto que culmine com um Projeto de Lei que atenda os anseios e propósitos da Prefeitura, da classe empresarial e comercial de Catanduva, o vereador Nilton Cândido pediu que uma nova discussão fosse aberta, envolvendo Sincomercio, Sincomerciários, ACE, Câmara e Prefeitura.

Com o pedido de vistas o projeto voltará para votação no próximo dia 3 de outubro.

Da Redação

Foto – Assessoria/Sincomércio