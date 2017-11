Vereadores apreciam oito proposituras nesta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva terão pauta cheia na sessão desta terça-feira, 21. Oito proposituras vão estar sob a análise dos legisladores. Os trabalhos terão início às 17h30.

ORDEM DO DIA

– Discussão e votação do P.L. nº 074/2017, do edil Enfermeiro Ari, dispondo sobre denominação de via pública que especifica e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L. nº 075/2017, do edil Enfermeiro Ari, dispondo sobre denominação de via pública que especifica e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L. nº 076/2017, do edil Cidimar Porto, denominando via pública municipal que especifica e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L. nº 077/2017, do edil Ditinho Muleta, dispondo sobre a denominação de via pública que especifica e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L. nº 078/2017, do edil Ivan Bernardi, dispondo sobre denominação de via pública que especifica e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 014/2017, do Executivo, alterando dispositivos da Lei Complementar nº 0827, de 08 de março de 2.016 que estabelece o Programa de Desenvolvimento Empresarial de Catanduva e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 021/2017, do edil Daniel Palmeira, disciplinando o plantio de árvores nos passeios públicos quando da aprovação de qualquer tipo de projeto arquitetônico, e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 027/2017, do Executivo, autorizando o Poder Executivo a efetuar permuta de áreas de sua propriedade.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 028/2017, do Executivo, delegando a capacidade tributária da taxa de coleta de lixo à Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC e dando outras providências.

– Discussão e votação do P.L.C. nº 031/2017, do Executivo, dispondo sobre a criação de cargo na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC.

DISCUSSÃO ÚNICA

Discussão e votação do Veto nº 08/2017, do Executivo, ao Autógrafo nº 6.990, de 10 de outubro de 2017, projeto de lei complementar nº 029/2017, do edil Mauricio Gouvea, que cria artigo 1º-A, na Lei Complementar nº 882, de 26 de abril de 2017 e dá outras providências.

