Vereadores analisam seis Projetos de Lei na sessão desta 3ª-feira

Seis Projetos de Lei serão analisados pelos vereadores da Câmara Municipal de Catanduva na sexta sessão ordinária de 2017. Entre as principais matérias, está a de autoria do vereador Benedito Alexandre Pereira, o Ditinho Muleta, que trata da criação do Programa de Transporte para Pessoas Com Deficiências.

Um projeto do vereador André Beck autoriza o prefeito a fornecer alimentação diferenciada a crianças portadoras de anemia nas creches e escolas municipais de Catanduva.

Dois projetos de autoria do Prefeito de Catanduva solicita a abertura de créditos suplementares no Orçamento do município.

Bispo Dom Octacílio Luziano da Silva falará sobre o lançamento da Campanha da Fraternidade

Durante o Expediente, está prevista a participação do Bispo Diocesano Dom Octacílio Luziano da Silva. Ele vai falar sobre a Campanha da Fraternidade de 2017 com o tema “Fraternidade: Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida” e o lema “Cultivar e Guardar a Criação”. A participação do bispo ocorrerá por meio de requerimento do edil Wilson Paraná.

Matérias da Ordem do Dia

1 – PL 5/2017 – Projeto de Lei

Autor: Benedito Alexandre Pereira

INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA O PROGRAMA DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2 – PL 6/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017.

3 – PL 7/2017 – Projeto de Lei

Autor: Prefeito Municipal

AUTORIZA O EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2.017.

4 – PL 8/2017 – Projeto de Lei

Autor: André Luiz Beck

AUTORIZA O PREFEITO A FORNECER ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA A CRIANÇAS PORTADORAS DE ANEMIA, DOENÇA CELÍACA, INTOLERÂNCIA LACTOSE E PROTEÍNA ANIMAL DO LEITE, NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE CATANDUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Recebido na Secretaria

5 – PL 9/2017 – Projeto de Lei

Autor: André Luiz Beck

AUTORIZA O PREFEITO ESTENDER O TEMPO DE PERMANÊNCIA DA ÁREA AZUL DE 02 (DUAS) PARA 05 (CINCO) HORAS PARA PACIENTES EM PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA, HEMODIÁLISE OU DIÁLISE, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE UM ÚNICO CARTÃO, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA E DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES. Recebido na Secretaria

6 – PLC 1/2017 – Projeto de Lei Complementar

Autor: Maurício Gouvea

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS CATANDUVA, RELATIVO AOS DÉBITOS FISCAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM O FISCO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A sessão tem início previsto para às 17h30.

