Vereador solicita informações da Policia sobre ação em Avenida

O vereador Maurício Gouvea, elaborou um requerimento endereçado ao Comandante do 30º Batalhão de Policia Militar do Interior – Catanduva, solicitando informações a respeito da operação montada no último domingo, dia 25 de novembro de 2018, na Avenida José Nelson Machado.

“Alguns munícipes que estavam na avenida comemorando a vitória do time de futebol Palmeiras, disseram que a confraternização estava tranquila, sem brigas de torcedores e sem qualquer tipo de violência. Portanto, solicitei essas informações para averiguar o que de fato aconteceu no local e o porquê da polícia ter utilizado bombas de efeito moral”, informou Maurício da Esporte Show.

O parlamentar ainda questionou, quantos policiais militares foram destacados para a operação, que horas teve início a operação e a interdição da avenida, quais os nomes dos policiais que participaram, qual a patente de cada um e quem era o responsável pela operação.

Maurício também solicitou uma cópia do relatório elaborado pelo responsável da operação e informações quanto ao ocorrido, iniciando pelo motivo, que originou a utilização de bombas de feito moral com a população que estava no local.

Da Redação

Foto – Divulgação