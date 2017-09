Ventos com força de furacão começam a atingir a Flórida

A parte externa do furacão de categoria 3 Irma castigou o arquipélago de Florida Keys, no extremo Sul da Flórida, com ventos máximos de 79 quilômetros por hora (km/h), apontou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Segundo a Agência EFE, as praias de Florida Keys, que serão as primeiras a receber Irma nas primeiras horas deste domingo (10), já registram fortes ondas.

Os fortes ventos também já começaram a ser sentidos no sul da península da Flórida com sequências de vento de 90 km/h no recife de Molasses, ao sudeste de Key Largo, indicou o NHC em um boletim especial.

Na comunidade de Marathon, já apareceram árvores quebradas, segundo imagens de veículos de imprensa locais.

Irma, que apresenta ventos máximos de 205 km/h, move-se em direção ao noroeste com uma velocidade de translação de 15 Km/h.

O furacão deve seguir rumo ao norte e tocar terra na costa oeste da Flórida.

Até as 12h de ontem, 6,3 milhões de pessoas tinham recebido ordem de deixar suas casas, número equivalente a 30% da população do estado, enquanto as autoridades habilitavam novos abrigos.

Agência Brasil