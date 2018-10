Vendas online de ingressos para a Exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” começam nesta quinta-feira, 11

A exposição temática “Castelo Rá-Tim-Bum”, que traz para o mundo real toda a magia do famoso seriado da década de 90, desembarca no Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto no próximo dia 25 de outubro. A partir desta quinta-feira, 11 de outubro, os interessados em conhecer o Castelo já poderão comprar os convites pela internet.

Para garantir os ingressos, basta acessar o site oficial do evento: www.exposicaocasteloratimbum.com.br. No momento da compra, o cliente poderá escolher a data e o horário da sessão para visitar a exposição, assim, no dia selecionado, bastará chegar com 30 minutos de antecedência ao local.

O valor é R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia-entrada de terça a sexta-feira, e R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) aos finais de semana e feriados. Após a estreia da mostra, será possível fazer a compra também na bilheteria física do shopping.

Visitações

No Iguatemi Rio Preto, o público poderá conhecer o Castelo de terça a sexta-feira, das 14h às 21h (última sessão às 20h30); sábados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30) e domingos e feriados, das 14h às 20h (última sessão às 19h30). Cerca de 1 milhão de pessoas já visitaram a exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” que, atualmente, itinera pelo país e já passou por São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, além de entrar também em cartaz no Rio de Janeiro nos próximos dias.

Rio Preto é a terceira cidade do interior paulista a receber o evento que, no Shopping Iguatemi, terá o Castelo literalmente construído, com direito a fachada e torre onde ficava o quarto da feiticeira Morgana.

Exposição no Iguatemi Rio Preto

A diversão já começa do lado de fora da exposição, onde o público poderá tirar fotos e contemplar a fachada com a torre do Castelo. Na entrada, todos serão recebidos pelo famoso Porteiro e, nos ambientes internos, se encontrarão com a cobra Celeste em sua árvore, o Gato Pintado na biblioteca, além do incrível quarto do Nino e da feiticeira Morgana, os figurinos utilizados pelos atores nas gravações nos anos 90 e muito mais. Tudo com o acervo original da TV Cultura.

E não acabou! Para a diversão ficar ainda melhor, as crianças poderão brincar em um tobogã que reproduzirá os encanamentos por onde os personagens Mau e Godofredo corriam. O Ratinho, um dos personagens que mais faz muito sucesso, será reproduzido em escala gigante.

Loja oficial

Após conhecer todos os cenários, os visitantes também poderão adquirir produtos oficiais exclusivos na loja do Castelo, entre eles camisetas, chaveiros, canecas, almofadas e outros. A loja ficará na saída do evento e terá acesso livre ao público do shopping.

“Castelo Rá-Tim-Bum – São José do Rio Preto” é uma realização da empresa Acervo 21 e do shopping Iguatemi São José do Rio Preto, em parceria com a TV Cultura.

Serviço

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum – Iguatemi Rio Preto

Estreia: 25 de outubro de 2018

Local: Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto – Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.000 – Bairro Iguatemi

Visitações: terça a sexta-feira, 14h às 21h (última sessão às 20h30) | sábados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30) | domingos e feriados, das 14h às 20h (última sessão às 19h30)

Ingressos: terça a sexta-feira – R$ 20,00 (inteira) / R$ 10,00 (meia) | fim de semana e feriados – R$ 24,00 (inteira) / R$ 12,00 (meia)

Vendas: A partir de 11 de outubro, http://exposicaocasteloratimbum.com.br/ | Após a estreia, também na bilheteria física do shopping, ao lado da entrada do evento

Classificação livre

