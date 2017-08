Vasco demite Milton Mendes após derrota para o Bahia

O técnico Milton Mendes foi demitido pelo Vasco nesta segunda-feira (21) logo após retornar de Salvador, onde o time foi derrotado pelo Bahia por 3×0 no domingo (20), pela 21ª rodada da Série A. O time caiu para o 16º lugar no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, ficando a dois da zona de rebaixamento e à frente apenas do São Paulo (17º), com 23; Vitória, (18º), 22; Avaí (19º), 22 e Atlético GO (20º), 15 pontos.

A demissão ocorreu após o desembarque da delegação no Rio, quando torcedores hostilizaram o técnico e os jogadores no aeroporto. Mendes completaria cinco meses de trabalho no clube justamente hoje, pois foi contratado no dia 21 de março deste ano. O auxiliar Valdir Bigode dirige o time até a contratação de novo técnico e poderá estar à frente da equipe no clássico com o Fluminense, no sábado (26)

Com a derrota em Salvador, o Vasco completou cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates, nos quais marcou apenas um gol e sofreu oito. A última vitória foi contra o Atlético MG, em Belo Horizonte, por 2×1, no dia 23 do mês passado. No comando do time, Milton Mendes teve aproveitamento de 48,1% em 27 jogos, com 11 vitórias, 10 derrotas e seis empates. Ele foi o 16º treinador a perder o cargo em 21 rodadas do campeonato brasileiro.

Problemas com jogadores

Milton Mendes substituiu Cristóvão Borges, também demitido pelo clube no início do ano, e teve problemas com dois dos principais jogadores do Vasco: o meia Nenê e o zagueiro Rodrigo. Nenê, depois de ser afastado do time por Mendes, que alegou deficiência técnica, voltou a jogar, mas alegou que tinha proposta do exterior e ficou fora do time por algumas partidas. O meia acabou retornando à equipe, embora como opção no banco de reservas e não mais como titular.

Rodrigo se transferiu para a Ponte Preta e no jogo entre os dois times, no último dia 6, em Campinas, teve um incidente com Mendes, após a partida: empurrou o técnico três vezes, quando ele se aproximou para falar com jogadores vascaínos com quem o zagueiro conversava. O ex-técnico do Vasco registrou queixa de agressão na polícia e Rodrigo foi suspenso por uma partida pela Justiça Desportiva, punição cumprida neste domingo contra o Botafogo.

A rodada

Na 21ª rodada, o Corinthians foi derrotado em seu campo pelo Vitória, por 1×0, depois de 34 partidas invicto, mas manteve a liderança com 47 pontos. Assim, o time não conseguiu igualar o recorde de 37 partidas disputadas pelo clube sem perder, obtido em 1957.

O Grêmio continua na vice-liderança, com 40 pontos, seguido do Santos (3º), 37; Palmeiras (4º), 33; Flamengo (5º), 32 e Cruzeiro, (6º), 30.

Os resultados da 21ª rodada foram: Corinthians 0x1Vitória; Flamengo 2×0; Atlético GO; Grêmio 0 x 0 Atlético PR; Ponte Preta 2x1Botafogo; Avaí 1×1 São Paulo; Cruzeiro 2 x 0 Sport; Bahia 3 x 0 Vasco; Palmeiras 0 x 2 Chapecoense; Coritiba 0 x 0 Santos; Fluminense x Atlético MG.

Nesta segunda-feira, encerrando a rodada, o Fluminense venceu o Atlético MG, no Rio, por 2×1 e subiu da 11ª para a 8ª colocação, com 30 pontos, enquanto o Atlético permaneceu em 13º lugar, com 26 pontos.

A 22ª rodada terá os seguintes jogos: Fluminense x Vasco; Corinthians x Atlético GO; Avaí x Chapecoense; Palmeiras x São Paulo; Ponte Preta Atlético MG; Bahia x Botafogo; Flamengo x Atlético PR; Cruzeiro x Santos; Coritiba x Vitória e Grêmio x Sport.

Jorge Wamburg – Repórter da Rádio Nacional