Vara da Infância lança hoje programa de Apadrinhamento Afetivo e Social de jovens

A Vara da Infância e da Juventude lançará o Programa de Apadrinhamento Afetivo e Social, na próxima segunda-feira, dia 18. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Catanduva, que abraçou a causa e colocou equipes da Secretaria de Assistência Social para atuar em conjunto com o Fórum em prol das crianças e jovens acolhidos.

De acordo com o juiz Alceu Correa Júnior, o programa tem o intuito de melhorar a situação desse público acolhido pelas instituições sociais da cidade, principalmente os adolescentes, cuja idade desestimula ou até inviabiliza a adoção. Com o apadrinhamento, entretanto, esses garotos poderão ter suporte para o futuro.

“Estamos pensando numa forma de oferecer bases para que esses jovens possam ter um futuro melhor após os 18 anos, para que não saiam pelo mundo sem estrutura e sem preparo para enfrentar a vida”, argumenta o magistrado, idealizador do projeto.

O Programa de Apadrinhamento permitirá, por exemplo, que o cidadão proporcione a formação profissional desses jovens, ofereça oportunidades de lazer e diversão ou, ainda, que eles conheçam como funciona o convívio familiar e situações cotidianas.

Os detalhes do programa serão apresentados no dia 18, às 14 horas, no Salão do Júri, no Fórum de Catanduva. “Com o envolvimento de todos, poderemos estreitar os laços entre esses jovens que perderam suas famílias e a sociedade”, diz Correa.

Formulário

Para participar do programa, o interessado deverá acessar o site da Prefeitura, no endereço www.catanduva.sp.gov.br, e preencher formulário com informações sobre o apadrinhamento pretendido. Depois, padrinhos e madrinhas receberão as orientações necessárias. A ferramenta foi desenvolvida pelo Departamento de Informática.

