Vai viajar no feriado? Detran.SP dá dicas para você dirigir com segurança

Tenha atenção redobrada não só nas rodovias, mas também nas ruas e avenidas das cidades. E você sabe quais cuidados precisam ser tomados na direção? Confira as dicas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) para chegar ao seu destino com segurança:

– Se mesmo em dias ensolarados manter a distância do veículo à frente é importante, em dias de chuva ou tempestade ampliar a distância é fundamental, já que a pista tende a ficar escorregadia;

– Caso a chuva esteja muito forte e o motorista fique sem visibilidade, é indicado parar em um local seguro e aguardar a chuva diminuir;

– Manter o farol baixo ligado melhora a visualização dos veículos, principalmente se houver neblina. Nestas condições, nunca use farol alto, pois o reflexo da luz vai ofuscar a visão dos demais motoristas;

– Também nunca use o pisca-alerta com o carro em movimento, pois o motorista de trás pensará que seu veículo está parado;

– A melhor forma de prevenir a aquaplanagem é sempre trafegar com pneus em bom estado (nunca “careca”, o mesmo que liso) e reduzir a velocidade em dias de chuva forte. Mas, se ainda assim o carro aquaplanar, a orientação é manter a calma, retirar o pé do acelerador, não pisar nos freios nem virar a direção até que os pneus voltem a entrar em contato com a pista;

– Aos motociclistas, o ideal é evitar enfrentar a chuva e esperar, em algum local seguro, que ela passe. Se isso não for possível, é imprescindível que o motociclista esteja bem equipado, utilizando capacete com viseira adequada ou óculos de proteção, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas.

Fonte – Assessoria de Comunicação