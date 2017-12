Vacinação contra a Febre Aftosa deve ser declarada até dia 7 de dezembro

O criador tem até quinta-feira, 7 de dezembro, para informar à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, por meio do sistema Gedave, a vacinação dos bovídeos (bovinos e bubalinos) vacinados durante a campanha de vacinação contra a febre aftosa, realizada no Estado de São Paulo durante todo o mês de novembro.

O relatório gerado pelo sistema na manhã desta segunda-feira, 4 de dezembro, mostra que já foram declaradas as vacinações de 86,40 por cento do rebanho paulista, estimado em 11 milhões de cabeças. Faltam ser declaradas as vacinações de 1,5 milhão de animais.

A vacinação contra a febre aftosa é obrigatória no Estado. O criador que não vacinar ou não comunicar a vacinação à Defesa Agropecuária dentro do prazo estabelecido pela legislação sofrerá as seguintes penalidades: multa de 5 Ufesps, ou seja R$ 125,35 por cabeça por deixar de vacinar e 3 Ufesps, ou seja R$ 75,21 por cabeça por deixar de comunicar a vacinação. O valor de cada Ufesp – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é R$ 25,07.

O Sistema informatizado Gedave – Gestão de Defesa Animal e Vegetal -, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, é vinculado à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que é o órgão responsável pela sanidade animal e vegetal no Estado de São Paulo.

Brucelose

O criador que tem em sua propriedade fêmeas bovinas que foram vacinadas contra a brucelose entre os meses de junho e novembro tem até o dia 7 de dezembro para relatar a vacinação junto ao Gedave.

Contra a brucelose só as fêmeas bovinas e bubalinas são vacinadas com idade entre e3 e 8 meses. Deixar de vacinar ou de comunicar a vacinação sujeita o criador às mesmas penalidades estabelecidas por não vacinar ou deixar de comunicar a vacinação contra a febre aftosa.

Da Redação

Foto – Divulgação