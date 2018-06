USF da Vila Engrácia é desativada e usuários serão atendidos no Gavioli

A Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. José Rocha, no bairro Gavioli, terá sua capacidade de atendimentos ampliada a partir da próxima segunda-feira, dia 18. Isso porque além dos moradores do bairro, a unidade absorverá os usuários que, até então, eram consultados na Unidade de Saúde da Vila Engrácia, que acaba de ser desativada. De acordo com a Prefeitura, o prédio deixou de ser usado por falta de condições estruturais para esse tipo de atendimento.

Os dois bairros (Gavioli e Engrácia) pertencem à mesma área de abrangência. A equipe que atua em cada área e os serviços prestados serão mantidos. O modelo adotado pela Estratégia de Saúde da Família contempla médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico e auxiliares.

Como diferencial, o prédio da unidade do bairro Gavioli é projetado dentro das normas do Ministério da Saúde e tem capacidade para abrigar até três equipes. Todas as adaptações foram executadas para melhor atender o público-alvo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os usuários que procuram atendimento ou que estão com consultas agendadas foram comunicados sobre a transferência dos serviços. A reestruturação no esquema de atendimento faz parte do Plano Municipal de Saúde. A proposta foi amplamente discutida desde o ano passado e recebeu aval do Conselho Municipal de Saúde.

Serviço

USF Dr. José Rocha

Local: Avenida Maranguape, 965. Gavioli

Telefone: 3525-0777

Da Redação

Foto – Comunicação/Prefeitura de Catanduva