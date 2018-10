Urupês ganha Feira do Produtor Rural, com frutas e verduras frescas

Os moradores de Urupês vão ganhar uma nova opção para comprarem frutas e verduras livres de agrotóxicos. No próximo dia 9 de outubro, chega à cidade a Feira do Produtor Rural, que acontecerá todas as terças-feiras, a partir das 17h, na Praça Comendador Chafik Saab (praça central da cidade), ao lado do ponto de taxi.

O projeto, promovido pelo Sindicato Rural de Urupês e pelo SENAR, em parceria com a Prefeitura, capacitou agricultores familiares para a venda de sua produção diretamente ao consumidor, além de disponibilizar todo o material necessário para a montagem de seus estandes.

Neste primeiro momento, nove agricultores de Urupês participarão da feira. Eles passaram por um período de seis meses de capacitação com o SENAR, que discutiu normas e procedimentos para a organização do ambiente da feira, a venda de produtos, bem como o planejamento da produção, as boas práticas de fabricação de alimentos, as técnicas de comercialização, exposição de produtos e gestão do negócio.

Outro requisito básico exigido para participação na Feira é a higiene. Por isso, o projeto conta com parceria da Vigilância Sanitária para garantir a qualidade dos produtos vendidos.

A previsão é que, algumas semanas após o início das atividades, se inicie a venda de produtos derivados de leite e embutidos, com a implantação do Selo de Inspeção Municipal (SIM).

Da Redação

Foto – Divulgação