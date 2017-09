Unimed na Praça atendeu 220 pessoas em Tabapuã

A 5ª edição do Unimed na Praça foi realizada em Tabapuã, no dia 26 de agosto, na Praça Capitão Horácio, a praça da matriz. Os participantes foram submetidos a testes gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e orientação nutricional. O evento foi elogiado pelos moradores. “É a segunda vez que participo e é um programa necessário para toda população participar”, disse a dona de casa Sandra Pereira da Silva, de 39 anos.

Com mais de 11 mil atendimentos realizado desde a primeira edição, a população fazer é submetida a testes simples que podem detectar doenças graves, como diabetes e hipertensão. “Em sua quinta edição, o Unimed na Praça mostra o seu papel para toda a população que é prevenir doenças que por muitas vezes podem passar despercebidas”, disse o Diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Em Tabapuã, o programa atendeu 220 pessoas, sendo que 54,1% (119) estão acima do peso, destes 71,7% (28) apresentaram alteração de pressão e 56,8% (17) estão com alteração de glicemia. A farmacêutica Marcela Glerian Mauro Rossi, de 36 anos, participa do Unimed na Praça desde a primeira edição realizada em Tabapuã e elogiou o programa. “Achei muito válido participar, pois além de ser testes rápidos, os profissionais são claros e objetivos”, disse.

Sobre o programa

O programa atende as 19 cidades da área de ação da Unimed Catanduva, prezando sempre pelo 7º princípio do cooperativismo. O próximo encontro está previsto para o dia 16 de setembro em Catiguá. Além dos testes gratuitos, há pipoca e pula-pula para a criançada totalmente gratuito.

Da Redação

Foto – Assessoria/Unimed Catanduva