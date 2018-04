Unimed Catanduva realiza edição especial do Unimed na Praça

A cooperativa Unimed Catanduva promove neste sábado,7 de abril, o programa “Unimed na Praça”, em comemoração especial antecipada ao Centenário de Catanduva (14 de abril), e com ações focadas também ao Dia Mundial da Saúde, com o tema “Saúde para todos”.

O programa será realizado das 9 às 13 horas na Praça da Matriz. Com um cronograma repleto de atividades voltadas à saúde, além de atrações culturais como música e dança, há ainda entretenimento como pula-pula e pintura fácil para crianças. A novidade é o tiro ao alvo que deverá ser acertado pelos visitantes e que terá prêmios especiais.

A ação ainda marca o encerramento da 5ª Edição do programa, totalizando mais de 14 mil atendimentos realizados em Catanduva e outras 17 cidades da área de ação da cooperativa.

“O programa Unimed na Praça é uma ação direcionada a todos os públicos e uma atividade que tem como objetivo promover a saúde, especialmente neste dia 7, quando se comemora o Dia Mundial da Saúde. Além disso, a data tem um significado importante pela celebração dos 100 anos de Catanduva e esta ação, solidária e fraterna, quer marcar essa data”, destaca o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, Dr. Durval Ribas Filho.

Cronograma:

Dentre as atividades programadas haverá orientação de alongamento, com a educadora física Cíntia Marques Leal; apresentação musical com Martha Ocon e Cia; Banda Pente Redondo, Capoeira, Jazz Infantil, Hip Hop, com alunos da Instituição de Assistência Social (I.A.S.E) de Santa Adélia; além de apresentação do Duo de Jazz com as bailarinas Lívia Santos e Katlain Britto, e uma apresentação de Solo Contemporâneo, com a bailarina e coreógrafa, Thaynná Trida.

Na promoção à saúde, os profissionais da Unimed Catanduva realizarão testes gratuitos de prevenção contra a obesidade, hipertensão arterial e diabetes e acompanhamento nutricional.

Da Redação

Foto – Divulgação/Unimed