Unimed Catanduva implanta atendimento clínico em Itajobi

A partir do dia 8 de janeiro, os beneficiários da Unimed Catanduva que residem em Itajobi poderão contar com atendimento de Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia no Ambulatório Médico em parceria com o Hospital São José (Santa Casa).

O atendimento de Clínica Médica ocorrerá de segunda a sexta-feira, no período da tarde. As consultas de pediatria estarão disponíveis duas vezes por semana, e o atendimento de ginecologia será aos sábados, no período da manhã.

Para o atendimento, é necessário que o beneficiário realize agendamento por meio do telefone (17) 3546-1913 ou compareça pessoalmente à rua Rio Branco, 251, no centro de Itajobi.

Da Redação

Foto – Divulgação