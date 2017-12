UNIFIPA terá mudanças em sua estrutura pedagógica

Com o credenciamento do Centro Universitário Padre Albino, toda a estrutura da FIPA, agora UNIFIPA, passará por mudanças. O gestor educacional administrativo, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, reuniu os funcionários dos Câmpus Sede e São Francisco para dar a notícia e orientar a respeito das mudanças.

“Teremos um novo modelo pedagógico e mais autonomia universitária. Os Núcleos serão extintos, pois a nova formação comporta Pró-Reitorias, que serão quatro: Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Extensão de Assuntos Comunitários e Ensino à Distância”, informou o coordenador, ressaltando que a UNIFIPA vem estudando a implantação do EAD (Ensino à distância), ainda sem prazo.

Outra novidade é que os cursos serão divididos por institutos: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Educação, Ciências da Saúde e Ciências Exatas e Tecnológicas e a intenção é instalar todos no Câmpus Sede. “Para isso já temos os projetos de ampliação do número de salas, construção de novos complexos e melhorias em toda a estrutura do Centro Universitário”, contou o coordenador.

Prof. Antonio Carlos frisou que “a Fundação Padre Albino está investindo e fazendo o melhor para contribuir com o crescimento do Centro Universitário Padre Albino. Em 2007, a unificação das faculdades isoladas foi o ponto de partida para tudo o que está acontecendo agora e graças ao trabalho e dedicação de todos os funcionários hoje é uma realidade”, considerou ele.

A homologação do Parecer nº 482/2017 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação com o credenciamento do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA foi divulgada através da Portaria n° 1.519/2017, publicada no Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro de 2017.

