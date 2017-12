UNIFIPA passa a oferecer bolsas do PROUNI

O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA aderiu ao PROUNI (Programa Universidade para Todos) e disponibilizará bolsas de estudo de 50% e 100%.

Para se inscrever no Programa o aluno deve se enquadrar no perfil socioeconômico e apresentar bom desempenho na última prova do ENEM.

As regras do programa estão no manual do bolsista disponível através do link http://prouniportal.mec.gov.br/images/pdf/manual_bolsista_prouni.pdf e para dúvidas sobre o funcionamento acesse http://prouniportal.mec.gov.br/informacoes-aos-candidatos

Da Redação

Foto – Divulgação/Assessoria FPA