UNIFIPA nomeia pró-reitores e instala Conselho Universitário

O reitor do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, Dr. Nelson Jimenes, nomeou quatro pró-reitores e instalou o CONSUNI – Conselho Universitário. Os nomeados foram o Pró-Reitor Acadêmico e de Graduação, o Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, Prof. Dr. Luís Antonio Rossi e a Pró-Reitora de Ensino a Distância, Profª Drª Maria Rita Braga.

O Conselho Universitário é formado por 15 membros: os quatro pró-reitores; três representantes do corpo docente, sendo um doutor, um mestre e um especialista; dois representantes dos discentes; um representante da sociedade civil; um representante do Conselho de Curadores da mantenedora; um representante do Conselho de Administração; um representante da Diretoria Administrativa, além do reitor e vice-reitor.

O Reitor Dr. Nelson Jimenes informou que o Conselho Universitário é o órgão superior máximo deliberativo, normativo e consultivo da UNIFIPA e suas reuniões ordinárias são trimestrais.

Da Redação

Foto – Assessoria/FPA