Unifipa lança nova logomarca e anuncia cursos de Agronomia e Ciências Contábeis

Na manhã deste dia 8 de janeiro, no Complexo Esportivo “Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus Sede, a UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino lançou sua nova logomarca e anunciou para 2018 dois novos cursos: Agronomia e Ciências Contábeis.

A solenidade foi aberta pelo presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, destacando aquele momento como importante para a instituição, a cidade e a região. Disse da atuação da Fundação Padre Albino nas áreas da saúde, educação e assistência social, sua luta e dificuldades, o que poderia gerar desânimo.

“Ao contrário, ressaltou, isso nos impulsiona mais, pois sabemos quantas pessoas dependem da Fundação e da Prefeitura”. Citou a transformação da FIPA em UNIFIPA como uma conquista imensa, na medida em que vai “garantir um futuro maravilhoso para nossos jovens”. Agradeceu ao Dr. Nelson Jimenes, pelo esforço e conquista, e ao Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, o grande mentor da transformação.

Em seguida, o Reitor da Unifipa, Dr. Nelson Jimenes, falou sobre as cinco décadas de ensino da Fundação, lembrando a iniciativa de Padre Albino de criar uma faculdade de medicina para dar suporte ao hospital, surgindo a FAMECA em 1968, e depois a FAECA (Administração), ESEFIC (Educação Física), Enfermagem, Direito, o Instituto Superior de Educação (ISE), a integração das faculdades na FIPA, os cursos de Bacharelado em Educação Física, Biomedicina e Pedagogia. Citou que todos os cursos são muito bem avaliados pelo MEC, com conceitos 4 e 5, sendo 5 o máximo.

Jimenes explicou a estrutura da Unifipa, que será composta por quatro Pró-Reitorias – Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Extensão de Assuntos Comunitários e Ensino à Distância e os cursos divididos por institutos: Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Educação, Ciências da Saúde e Ciências Exatas e Tecnológicas. “Para isso já temos os projetos de ampliação do número de salas, construção de novos complexos e melhorias em toda a estrutura do Centro Universitário”, completou.

Por fim, anunciou dois novos cursos para 2018: Agronomia, que será instalado no Câmpus Sede, e Ciências Contábeis, no Câmpus São Francisco, apresentou a nova logomarca e novamente citou Padre Albino, pois era sonho dele criar uma universidade em Catanduva.

O Gestor Educacional Administrativo da Unifipa, Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo, informou que as inscrições para o vestibular para os novos cursos de Agronomia e Ciências Contábeis estão abertas até o dia 27 de janeiro próximo pelo site unifipa.com.br e o vestibular agendado e digital será realizado nos dias 30 e 31 de janeiro, nos dois Câmpus. O curso de Agronomia oferece 60 vagas no período da manhã e 60 no período noturno; o de Ciências Contábeis, 60 no período noturno.

O Câmpus Sede da UNIFIPA fica na Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema (Hospital Emílio Carlos), e o Câmpus São Francisco na Rua Seminário, 281, em Catanduva. Informações pelo fone 0800-773-5393.

Da Redação

Fotos – Assessoria de Imprensa/FPA