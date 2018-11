UNIFIPA abre inscrições para o Vestibular 2019 com novos cursos

O Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA recebe até 16 de novembro próximo inscrições para o seu vestibular agendado 2019 através do portal www.unifipa.com.br No ato da inscrição o candidato deve agendar a data, horário e local para a realização da prova, entre os dias 20 e 30 de novembro, no Câmpus Sede (Rua dos Estudantes, 225) ou no Câmpus São Francisco (Rua Seminário, 281), em Catanduva.

A UNIFIPA oferece os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Agronomia, Farmácia e Pedagogia. Além do recém-criado curso de Agronomia, que está na sua primeira turma, há opção para os novos cursos de Ciências Contábeis e Farmácia.

A prova, de conhecimentos gerais e redação em língua portuguesa, terá 40 questões de múltipla escolha e será aplicada em laboratório de informática no câmpus escolhido pelo vestibulando, com duração de duas horas. Mais informações, inclusive sobre vagas e períodos disponíveis para cada curso, podem ser obtidas no edital que está no site www.unifipa.com.br

Da Redação

Foto – Divulgação