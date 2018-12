Últimos dias para realizar o licenciamento de 2018

Quem está pensando em viajar durante as festas de Natal ou Ano-Novo deve ficar atento ao calendário de funcionamento do Detran.SP agora no fim de ano para conseguir o documento a tempo. Dezembro é o mês de licenciamento dos veículos com placa final 0 e caminhões com placas terminadas em 0 e 9.

Contudo, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) alerta que a partir de 1º de janeiro de 2019 todo veículo independentemente do número final da placa estará em situação irregular se circular sem o licenciamento de 2018.

A multa para quem continuar circulando sem o licenciamento de 2018 custa R$ 293,47. A atitude é considerada infração gravíssima e gera também a remoção do veículo ao pátio, implicando em mais gastos com guincho e diária para o proprietário, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Como licenciar

O valor do licenciamento em 2018 é de R$ 87,38 para todo tipo de veículo. Não precisa de boleto para pagar, é só informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências ou no internet banking. É preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas, por exemplo.

Retirada do documento – Com o comprovante de pagamento e um documento de identificação em mãos, o condutor deve ir à unidade do Detran.SP onde o veículo está registrado ou em qualquer posto Poupatempo para solicitar a emissão do documento.

Existe a opção de receber em casa por um custo adicional de R$ 11, mas a entrega pelos Correios leva até sete dias úteis após a emissão, então talvez não seja interessante para quem precisa do documento para viajar neste final de ano.

Fonte – Assessoria de Imprensa do Detran.SP