Turismo: parque aquático em Olímpia torna-se opção para o Carnaval

Para quem prefere curtir o Carnaval com água e muita diversão, Olímpia é o destino certo. Localizada ao lado de São José do Rio Preto, típica cidade do interior, com 54 mil habitantes, tem tornou-se queridinha da família brasileira pela diversão aquática com atrações que agradam a todas as gerações. Ainda mais agora que a cidade abriga dois parques aquáticos: além do já muito conhecido Thermas dos Laranjais, o novo e moderno Hot Beach Olímpia.

Com o sol que costuma brilhar em Olímpia praticamente o ano todo, é uma verdadeira praia em pleno Interior. Na areia, mesas com ombrelones de sapê e espreguiçadeiras, espaço disputado tanto para tomar sol quanto para aproveitar a sombra dos coqueiros.

No Hot Beach Olímpia, há um espaço projetado para crianças, não apenas quanto às atrações, mas também quanto à infraestrutura. A área Kids conta com brinquedos como Acqua Brinke, Little Island, Slider Kids, Splash Show e Drops Kids. E tudo com equipe de recreação exclusiva para os pequenos, que em janeiro terá programação especial, incluindo gincanas, brincadeiras diversas e contação de história.

Ao lado fica o Complexo Infanto-juvenil, com brinquedos que envolvem toda a família, dos pequenos aos vovôs, adolescentes e adultos. Entre eles estão vários toboáguas e dois grandes baldes suspensos, fabricados no México, que, quando cheios, viram e derramam uma grande quantidade de água em quem está embaixo, brincadeira que não deixa ninguém parado.

Como programação especial de férias, haverá intervenções musicais surpresa de saxofone, violão, teclado e roda de samba no Hot Beach Olímpia. As apresentações podem ocorrer na praia, ao lado das atrações radicais e, principalmente, no Santa Carolina Lounge, um espaço mais exclusivo, onde estão localizadas confortáveis cabanas para descansar e relaxar após a praia ou os brinquedos radicais.

Inaugurado em junho de 2017, o Hot Beach Olímpia é um parque aquático moderno, com atrações suaves, moderadas e radicais como o Ebaaa River, que é o rio lento, o Irado, a torre de toboáguas, e o Poty Pipe, uma espécie de pista de skate em “U” para descer em boia, deslizando de um lado para o outro, num movimento de pêndulo.

Rede hoteleira

O Hot Beach Olímpia conta com dois resorts: o Thermas Park Resort & SPA, um resort boutique com 48 apartamentos eleito várias vezes o melhor resort de Olímpia pela Editora Abril, e o Celebration Resort Olímpia, com 264 apartamentos, moderno e completo em lazer, perfeito para famílias com crianças. Ambos estão entre os 25 melhores resorts do Brasil na categoria Família, segundo o TripAdvisor, e têm programação especial para os dias de folia. O pacote do Celebrarion, por exemplo, inclui ensaio de escola de samba na área da piscina, matinê para a criançada e baile de Carnaval.

Serviço

Reserva de hospedagem e ingresso para o Hot Beach Olímpia podem ser adquiridos no site do Hot Beach, o www.hotbeach.com.br.

Da Redação

Foto – Divulgação