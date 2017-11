Tributos musicais em dezembro no Sesc Catanduva

Nesse mês de dezembro, o Sesc Catanduva propõe em sua programação musical ritmos variados para um vasto público. Começando pela show do Quintas do Sesc, com a cantora Miriam Mirah, e sua música fortemente latina-americana, influenciada por grandes nomes como Violeta Parra e a inesquecível Mercedes Sosa. Ex vocalista do grupo musical Raíces de América, Miriam foi também vocalista e uma das fundadoras do grupo Tarancón. Em 1985, encantou o Brasil juntamente com Lula Barbosa, cantor e compositor da canção “Mira Ira”, no festival dos festivais da Tv Globo, acompanhados dos grupos Tarancón e Placa Luminosa. A música foi muito bem aceita pelo público e atingiu a segunda colocação do festival, porque não foi considerada “vendável” pela coordenação do mesmo. Ironicamente, o LP da edição do Festival dos Festivais naquele ano de 1985, rendeu à Som Livre a venda de mais de 500.000 cópias. No Sesc Catanduva, Miriam se apresenta dia 7, em um show gratuito e aberto todos, comerciários credenciados do Sesc ou não.

A programação prossegue com a apresentação do Grupo Cantoá (foto), dentro da Semana Inclusiva, uma série de atividades que o Sesc no estado de São Paulo promove em todas suas unidades, de 2 a 9 de dezembro, para debater o papel do deficiente na sociedade, promover seu protagonismo e discutir políticas administrativas e comportamentos sociais para melhorarmos juntos a qualidade de vida dos deficientes no Brasil. Nesse leque variado de propostas culturais e esportivas da Semana Inclusiva, está também o Cantoá, grupo musical que traz na bagagem influências das tradições populares do Brasil, com o objetivo de promover a cultura e potencializar sua essência. No sentido de abarcar as demandas de inclusão social e atender à comunidade surda, há um intérprete de libras que se juntou ao grupo em 2017 e realiza a tradução do show na linguagem de sinais. O grupo se propõe a um trabalho abrangente, reunindo as tradições da música popular do Brasil, convidando a comunidade à construção da identidade sociocultural e a comunhão das diferenças. O Cantoá é formado por Ramon Rocha Saciloto (Violão/viola e voz), Renato Chiarinelli (Baixo), Edu Vianna (Percussão e flauta), Beto Oliveira (percussão), Carlos André Donzelli (Bateria) e Glaucio Camargo (Interprete de libras. )

Segundo Ramon, “A preocupação com a inclusão social na cultura nos despertou a necessidade de fazermos algo, por isso a presença especial do Gláucio na tradução de nosso show para a Língua Brasileira de Sinais”. O Cantoá se apresenta na sexta, dia 8, com canções em diversos gêneros como baião, frevo, Ijexá, afro, música caipira, entre outros.

A Banda Doce Veneno também faz seu show em dezembro no Sesc Catanduva, para a alegria dos participantes da programação voltada para a terceira idade, assim como os frequentadores da unidade que apreciam boa música. Eles se apresentam no dia 13, quarta, em show aberto e gratuito, dentro da programação do Trilha Sonora, que visa incentivar a convivência intergeracional e proporcionar momentos de resgate da memória afetiva, por meio tanto da música quanto da dança.

Para encerrar a programação musical do ano de 2017, na quinta dia 14, com o auspício de um feliz Natal para todos amigos e frequentadores do Sesc Catanduva, e com os melhores votos para 2018, um concerto com a Orquestra de Catanduva, sobre a regência do maestro Misael Salustiano. Misael realiza o projeto “Residências Sonoras” no Sesc Catanduva, que promove o ensino de música clássica com ensaios, audições e bate-papos. Os encontros acontecem no Sesc Catanduva toda semana, às terças e quartas e é gratuito. O repertório do concerto irá desde “Asa Branca” às tradicionais canções Natalinas.

PROGRAMAÇÃO

QUINTAS DO SESC

Miriam Mirah – Com uma carreira profissional que iniciada nos anos 70, quando fundou o Grupo Taracón com os amigos Jica Benedito e Emilio De Angeles, Mirah possui muitas histórias pra contar durante sua jornada pelos palcos do Brasil e exterior, passando por Mercedes Sosa, Isabel Parra e chegando à atualidade como uma das vozes ativas do canto latino americano no Brasil. Estas histórias e um repertório retrospectivo farão parte de sua apresentação no trabalho “Essencial”, com a pureza do som de sua voz e do violão.

Dia 7, quinta, às 20h15 | Quiosque I Grátis I Classificação: 12 anos.

CONCERTO DA SEMANA INCLUSIVA

Grupo Cantoá – grupo musical que traz na bagagem influências das tradições populares do Brasil, com o objetivo de promover a cultura e potencializar sua essência. No sentido de abarcar as demandas de inclusão social e atender à comunidade surda, há um intérprete de libras que se juntou ao grupo em 2017 e realiza a tradução do show na linguagem de sinais. O Cantoá se propõe a um trabalho abrangente, reunindo as tradições da música popular do Brasil convidando a comunidade à construção da identidade sociocultural e a comunhão das diferenças.

Dia 8, sexta, às 20h15 | Quiosque I Grátis I Classificação: 12 anos. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

TRILHA SONORA

Banda Doce Veneno – Incentivar a convivência intergeracional e proporcionar momentos de resgate da memória afetiva, por meio tanto da música quanto da dança. A banda Doce Veneno apresenta em dezembro uma “viagem musical”.

Dia 13, quarta, às 20h | Quiosque | Grátis | Classificação: Livre I Retirada de ingressos com uma hora de antecedência.

EVENTO ESPECIAL

Concerto da Orquestra de Catanduva – Apresentação da Orquestra de Catanduva, sobre a regência do maestro Misael Salustiano do projeto “Residências Sonoras”, que acontece no Sesc Catanduva toda terça e quarta. O repertório irá desde Asa Branca às tradicionais canções Natalinas.

Dia 14, quinta, às 20h | Ginásio de Eventos I Grátis I Classificação: 12 anos.

SERVIÇO

Programação Musical

Período: Dezembro/2017

Local: Sesc Catanduva

Da Redação

Foto – Matheus Marconi