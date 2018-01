Três mil imóveis em 18 bairros de Catanduva terão reajuste no IPTU

Proprietários de 3 mil imóveis de 18 bairros de Catanduva pagarão mais caro no valor do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) este ano. De acordo com informações da Secretaria de Finanças da Prefeitura, estas unidades apresentaram ampliações da área construída e, consequentemente, do padrão construtivo.

A distribuição dos mais de 65 mil carnês teve início nesta terça-feira (23), com a aplicação da atualização monetária de 2,8%, conforme variação do IPCA.

Nos locais com novos padrões construtivos, os fiscais da Prefeitura constataram 224.630 metros quadrados irregulares – são alterações, ampliações e construções que não existiam no cadastro da Secretaria de Finanças, sobre as quais, portanto, não incidiam o imposto. A área é superior a 22 hectares e equivalente a 31 campos de futebol na medida indicada pela CBF (105x68m).

De acordo com informações da pasta, o trabalho de fiscalização foi desenvolvido na Vila Celso, Vila Soto, parte do Jardim Brasil, Parques Glória I ao VI, Theodoro Rosa Filho, Júlia Caparroz, Pedro Borgonovi, parte do Cidade Jardim, Monte Carlo, Jardim América, João Calil, Jardim Soto e parte do Centro.

“Desta forma, os carnês de IPTU de mais de 3 mil imóveis localizados nesses bairros terão reajuste superior aos 2,8% da atualização monetária. Não porque houve aumento no IPTU, mas porque houve ampliação ou alteração do padrão construtivo”, explica a secretária de Finanças, Solange Regina Variani Fonseca.

Prazos

Os carnês serão distribuídos pelos Correios de 23 de janeiro a 8 de fevereiro, sem a necessidade de assinatura para o recebimento. Ou seja, serão colocados nas caixas de correspondência. Quem não receber o documento, poderá retirá-lo na Central de Atendimento 2, após o dia 8, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas.

Como pagar

A primeira parcela ou parcela única com 10% de desconto terá vencimento para os dias 19 e 20 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento parcelado, terá o valor total dividido em 10 vezes. O pagamento poderá ser feito em qualquer banco ou via internet até o vencimento. Depois, apenas nas agências do Banco do Brasil.

Da Redação

Foto – Divulgação