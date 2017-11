Trabalho do curso de Direito da FIPA é premiado no CONIC

O trabalho “O reconhecimento jurídico das famílias paralelas: o dever fundamental de proteção à família” da aluna Bárbara Maccario, da 5ª série do curso de Direito da FIPA, orientada pela Profª Márcia Maria Menin, foi premiado na categoria “Em Andamento”, área Ciências Humanas e Sociais, Subárea Direito, no 17º Congresso Nacional de Iniciação Científica (CONIC SEMESP) realizado nos dias 24 e 25 de novembro no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, em São Paulo.

Bárbara apresentou esse trabalho no II Congresso Internacional de Direito Público: justiça e efetivação dos direitos humanos na Universidade de Coimbra, em Portugal realizado pelo Centro de Direitos Humanos (Ius Gentium Conimbrigae – IGC) e pela Faculdade Estácio de Ribeirão Preto entre os dias 11 e 13 de outubro.

Com o tema “Política e Cidadania”, o CONIC contou com a apresentação de 2.099 projetos de alunos de instituições públicas e privadas, distribuídos em cinco áreas do conhecimento: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas e Sociais; Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias e Tecnologias. O prêmio para os melhores trabalhos na categoria “Em Andamento” foi de R$ 1.000,00. A FIPA apresentou 32 trabalhos – três do curso de Administração, dois de Biomedicina, 22 de Direito, três de Educação Física – Bacharelado e dois de Medicina.

O Congresso Nacional de Iniciação Científica é realizado desde 2001 e tem como objetivos identificar talentos, estimular a produção de conteúdo científico além de viabilizar na prática os projetos apresentados pelos alunos, por meio do exercício da criatividade e de conhecimentos adquiridos.

Da Redacao

Foto – Assessoria/FPA