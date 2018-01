Torneio de Futsal abre agenda esportiva do Centenário de Catanduva

O pontapé inicial de eventos esportivos em alusão ao Centenário de Catanduva será nas quadras, com o Torneio de Futsal Adulto. A competição é organizada pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), e integra as atividades do Projeto Sesc Verão 2018.

Serão sete dias de jogos. A competição vai de segunda-feira, dia 29 de janeiro, até domingo, dia 4 de fevereiro. No total, 12 equipes de Catanduva e região devem participar do campeonato. Elas serão divididas em dois grupos e vão se enfrentar em 33 jogos, até chegar às fases semifinais e finais do torneio.

As partidas da fase classificatória serão disputadas nas quadras dos ginásios do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema, e Prof.ª Elba Francischelli, no Gavioli. Conforme o cronograma, serão disputados seis jogos por dia, sendo três em cada local durante a semana, com partidas a partir das 19 horas.

Na sequência, os jogos das semifinais e finais serão disputados no período da tarde, na unidade do Sesc Catanduva, nos dias 3 e 4 de fevereiro. A arbitragem e premiação do evento serão de responsabilidade do Sesc.

