Torneio de Futevôlei reúne 18 duplas em Tabapuã

Dezoito duplas da região participaram no último domingo (30) da primeira edição do Torneio de Futevolêi de Tabapuã. A competição, organizada pela Secretaria de Esportes da cidade, ocorreu em uma quadra montada na Escola Estadual Capitão Horácio Antônio do Nascimento.

A dupla Luiz Teixeira/Diego Wiziackvice ficou na primeira posição, derrotando na final Diego Miranda/Diego Barbosa. O terceiro lugar foi ocupado pela dupla Pedro Leite/Neto. Tarciso/Saymon terminaram na quarta posição.

“Agradecemos a todos os envolvidos que puderam contribuir para que toda a estrutura da competição pudesse ser montada. O nosso maior objetivo foi alcançado: o incentivo a prática esportiva”, destacou o secretário de Esportes do município, Leandro Júnior.

Das 18 duplas participantes, seis foram formadas por atletas de Tabapuã. “Isso demonstra que trata-se de uma modalidade com potencial para crescimento entre os nossos jovens atletas”, finalizou.

Da Redação

Foto – Divulgação