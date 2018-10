Tigre vence o XV de Piracicaba por 1 a 0 no Jorjão

Na manhã deste domingo (14), a equipe profissional do Grêmio Novorizontino entrou em campo no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, para enfrentar novamente o XV de Piracicaba, com quem jogou e venceu na rodada passada por 2 a 1, na casa do adversário. Mais uma vez, em mais um grande jogo, e novamente com um gol de Elvinho, o Tigre venceu. 1 a 0 para o Novorizontino na 18ª rodada, a 4ª da 2ª fase da competição. A vitória coloca a equipe na vice-liderança do Grupo 8, com 7 pontos, logo atrás do Taubaté, que está em 1º, com 8. Com a derrota, o XV de Piracicaba foi para a 3ª posição, ainda com 4. Para a próxima fase, nas quartas de final, avançam os dois melhores de cada grupo.

O goleiro Vinicius Almeida comentou sobre o jogo: “Fico feliz com nosso desempenho, todo o grupo está de parabéns por tudo que determinamos e realizamos durante o jogo. Sabíamos das dificuldades que encontraríamos hoje, mas fortes e firmes, e assim, conseguimos sair com a vitória que foi muito importante para nossa equipe”.

O técnico William Sander avaliou: “Hoje demos um passo muito importante, aqui dentro de casa. Precisávamos vencer e convencer, acredito que conseguimos. É importante lembrar que nosso principal objetivo ainda não foi alcançado, que é a nossa classificação. Nossa chave é muito difícil, sabemos que, assim como o jogo de hoje, na competição, os resultados serão decididos nos detalhes. Precisamos nos manter concentrados, com os pés no chão e trabalhar. E como sempre digo, buscando sempre o bom desempenho alinhado ao resultado”.

Escalação: 12 – Vinicius Almeida, 2 – Cleiton Garcia, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo San, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson, 7 – Lucas Newiton, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Andrei.

Suplentes: 1 – David Augusto, 13 – Kaio, 14 – Rodrigo Sabiá, 15 – Alisson, 16 – Franklin, 17 – Léo Santiago, 18 – Nando.

Na partida, os jogadores do Novorizontino, jogaram durante o 1º tempo com uma camisa especial, nas cores preta, amarela e rosa, e o goleiro com as cores verde e rosa. Os modelos foram pensados e produzidos especialmente em apoio a campanha “Outubro Rosa”. No intervalo, também foram sorteadas 3 camisas da campanha para os torcedores que estavam no Jorjão.

Elvinho, autor do gol da vitória, comentou sobre a ação: “Uma iniciativa maravilhosa de todo o clube, parabéns a todos os envolvidos. O Novorizontino tem muita personalidade e sabe da importância e do peso do Outubro Rosa. Além disso, vem a reforçar sobre a prevenção na luta contra o câncer de mama e de todos os cuidados necessários para combatê-la. Para mim é uma honra poder participar desse movimento”, finalizou.

Na próxima rodada, a penúltima da 2ª fase, novamente em casa, no Jorjão, a equipe enfrentará o Taubaté. O jogo será na quarta-feira (17) e está marcado para às 15h.

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino