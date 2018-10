Tigre vence o XV de Piracicaba pela Copa Paulista

A equipe profissional do Novorizontino, viajou até Piracicaba, onde entrou em campo no último sábado (6), no Estádio Barão de Serra Negra, para enfrentar o XV de Piracicaba pela 17ª rodada da Copa Paulista, a 3ª da 2ª fase da competição.

Depois de um grande jogo, com gols de Rodrigo San (13’ 1T) e Elvinho (36’ 2T), o Tigre venceu o adversário por 2 a 1. O resultado coloca o Novorizontino em 3º lugar no Grupo 8, com 4 pontos, na frente do Ituano, em 4º, com 3, e colado com o XV de Piracicaba, que está em 3º, também com 4 pontos.

O zagueiro Rodrigo San, autor do primeiro gol, comentou: “Graças a Deus alcançamos a vitória! Sabíamos que seria muito disputado, um jogo de muita força, tivemos uma grande partida. Com o desempenho do nosso time, conseguimos levar esses 3 pontos para a casa. Meu gol demorou, mas veio em boa hora. Fico feliz em poder colaborar com o resultado. Isso nos dá ainda mais motivação, e agora seguimos em busca de mais 3 pontos, dessa vez em casa”.

William Sander, técnico da equipe, está feliz com o resultado: “Fizemos um excelente jogo, muito tático e com bastante rendimento. As duas equipes trabalharam em cima de grandes estratégias. Graças a Deus, conseguimos ter êxito em nossas ações e assim, saímos com a vitória. Como sempre digo, é de extrema importância termos um bom desempenho alinhado a um bom resultado. Damos sequência em nossos trabalhos para que possamos alcançar nossos objetivos”, finalizou.

Escalação: 12 – Vinicius Almeida, 2 – Cleiton Garcia, 3 – Vinicius Leandro, 4 – Rodrigo San, 5 – Jairo Luis, 6 – Reverson, 7 – Andrei, 8 – João Pedro, 9 – Tito, 10 – Elvinho, 11 – Franklin.

Suplentes: 1 – Pedro Neto, 13 – Rodrigo Sabiá, 14 – Kaio, 15 – Alisson, 16 – Léo Santiago, 17 – Nando.

Na próxima rodada, o Novorizontino volta a campo domingo (14), no Jorjão, em Novo Horizonte, para enfrentar novamente o XV de Piracicaba. A partida está marcada para às 10h.

Da Redação

Foto – Divulgação/Novorizontino