Thermas dos Laranjais terá ponto de justificativa de voto no 2º turno das eleições

O Thermas dos Laranjais, em Olímpia, terá um ponto de justificativa de voto para os eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral durante o segundo turno das eleições, dia 28 de outubro. Além disso, no mesmo dia, todos os visitantes do parque terão desconto de 50% nos ingressos. A promoção é válida para ingressos adquiridos na bilheteria do parque, nas agências de turismo parceiras do Thermas ou na loja virtual (www.termas.com.br)

O Thermas dos Laranjais é uma das principais atrações turísticas da América Latina e conta com mais de 50 atrações para todas as idades. São mais de 300 mil metros quadrados com espaços exclusivos para crianças, para quem procura por tranquilidade ou para os mais aventureiros.

Entre as principais atrações estão: parque aquático infantil, mini zoológico, ofurôs, praias artificiais, complexos de toboágua, hidroterapia, quadras poliesportivas, a maior montanha-russa aquática do Brasil e a única pista de surfe 180° do país, entre outras atrações.

