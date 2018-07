Thermas dos Laranjais realiza promoção para o Dia dos Pais

O Thermas dos Laranjais, terceiro parque aquático mais visitado do mundo, preparou uma surpresa especial para comemorar o Dia dos Pais. No domingo, dia 12 de agosto, a entrada será gratuita para os pais que estiverem acompanhados de seus filhos e filhas.

Com 55 atrações para todas as idades, o parque de 300 mil metros quadrados, localizado em Olímpia, no interior de São Paulo, oferece espaços exclusivos para as crianças, mas onde os pais também podem curtir mais próximos dos pequenos. A Piscina Maluca é uma dessas atrações, onde as crianças passam por uma prova de obstáculos flutuantes que exige muita animação e vontade para chegar ao final.

Já os papais mais aventureiros poderão aproveitar a maior montanha-russa aquática do Brasil e o Surfmaster, única pista de surfe 180º do país, além das atrações Asa Delta, Everest, Kamikaze, Rio Selvagem e muito mais.

Para garantir a entrada gratuita dos pais, é necessário apresentar documento que comprove a relação parental.

Onde se hospedar:

A Cidade de Olímpia conta com uma rede hoteleira com cerca de 20 mil leitos. No site do parque Thermas dos Laranjais está disponível a lista de hotéis cadastrados na Associação Olimpiense de Hotéis, Pousadas, Resorts, Bares e Restaurantes (AOHPBR).

Local e horário de funcionamento

O parque fica na Avenida do Folclore, 1.543, Jardim Santa Ifigênia, em Olímpia (SP) e funciona nas segundas-feiras, das 9h às 20h, e de terça-feira a domingo, das 8h às 20h. O parque está há 30 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto, onde há translado diário para Olímpia, e próximo as principais rodovias do interior do estado.

Também é possível chegar ao parque de ônibus, saindo do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, pela empresa de transportes Danubio Azul, a única que oferece passagem direta para Olímpia todos os dias da semana. Site: www.danubioazul.com.br. Contatos: São Paulo (11) 3959-5000 ou Olímpia (17) 3281-1842.

Da Redação

Foto – Divulgação