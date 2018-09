Thermas dos Laranjais promove Semana da Terceira Idade

O Thermas dos Laranjais, terceiro parque aquático mais visitado do mundo, realizará a segunda edição da promoção “Curtindo o Thermas na Melhor Idade” entre os dias 24 e 28 de setembro. Neste período, os turistas com 60 anos ou mais pagarão apenas R$ 25 pelo ingresso de entrada e ainda terão programação exclusiva, como hidroterapia, dança de salão, jogos nas quadras poliesportivas, caminhadas, alongamento, sessões de cinema, bingo, além de desconto na rede de restaurantes do parque (preço fixo: R$ 20). A promoção é válida somente para ingressos adquiridos antecipadamente nas agências de turismo parceiras do Thermas. A lista de agências parceiras está disponível no site www.termas.com.br.

Além de programação exclusiva, os turistas também poderão aproveitar as mais de 50 atrações do Thermas dos Laranjais. Para os que desejam tranquilidade, o parque tem ofurôs, piscinas de ressurgência, piscinas de sonolência, Rio Lento, praias artificiais e um mini zoológico. Já para os mais radicais, o Thermas tem a maior montanha-russa aquática do Brasil, a única pista de surfe 180° do país e o Rio Selvagem, entre outras atrações.

O parque é famoso pelas águas naturalmente quentes, do Aquífero Guarani, tem mais de 300 mil metros quadrados, é uma das principais atrações turísticas da América Latina e fica na cidade de Olímpia, no interior paulista.

Serviço

Promoção: “Curtindo o Thermas na Melhor Idade”

Ingressos para visitantes com 60 anos ou mais: R$ 25,00

Ingressos para demais visitantes: R$ 80,00

Meia-Entrada: R$ 40,00 (crianças de 7 a 12 anos, estudantes, pessoas com deficiência, professores e pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal)

Crianças de 0 a 6 anos: R$ 10,00

*Para os demais visitantes, o almoço será cobrado pelo preço normal.

