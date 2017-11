Tenistas da região caem na estreia da Copa Mundial de Tênis Feminino, em Catanduva

Tenista catarinense derrotou atleta de Catanduva na primeira rodada do torneio

As tenistas Débora Jianjulio de Souza, de São José do Rio Preto, e Caroline Furlaneto, de Catanduva, foram eliminadas na primeira rodada da Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B nesta segunda-feira (27), nas quadras der saibro do Clube de Tênis de Catanduva. A rio-pretense foi derrotada pela campineira Julia Konishi Camargo Silva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, enquanto que a catanduvense perdeu para a catarinense Namie Isago, de duplo 6/2. O evento vale pontos no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), sendo que a final está marcada para o domingo (3). Os jogos têm entrada gratuita ao público.

A primeira rodada teve também a vitória da gaúcha Raquel Martini sobre a catarinense Priscila Janikian, por 6/1 e 6/4. Já a cabeça 8 Sofia Luini, da Argentina, manteve o favoritismo ao bater a catarinense Marcela Guimarães Bueno, por 6/2 e 6/4. A tenista Rebeca Pereira, de Petrópolis-RJ, cabeça 4, ganhou da paulistana Sthefanie Santos, de 6/0 e 6/1.

Já a norte-americana Madison Bourguignon (cabeça 6) ganhou de virada da argentina Victoria Ariadna Beccio, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/0. Dois jogos de simples foram adiados devido a forte chuva. A paulistana Nathaly Kurata, cabeça de chave número 1, enfrenta a santista Giulia Sicacci nesta terça-feira (28), às 10 horas. Também foi transferido para terça-feira o duelo entre as argentinas Dolores Portela e Melina Ferrero.

Na segunda rodada a gaúcha Raquel Martini vai encarar a argentina Sofia Luini, enquanto que Rebeca Pereira, de Petrópolis-RJ, vai encarar a campineira Julia Konishi Camargo Silva. Namie Isago, de Joinville-SC, enfrenta a norte-americana Madison Bourguignon.

Duplas

Apenas um jogo de duplas foi finalizado nesta segunda-feira (27), antes da chuva. A paranaense Nathalia Gasparin junto com a paulistana Pamela Wu ganhou da dupla formada por Jennifer Dourado, de São Carlos, e Raissa Wagner, do Distrito Federal, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6(2). Os demais jogos foram transferidos para esta terça-feira.

A Copa Mundial de Tênis Feminino do Noroeste Paulista Etapa B acontece através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo/Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, a organização é da Associação Desportiva Ateneu Mansor. Os patrocínios são da Usina Colombo Açúcar Caravelas, Levity e Cozimax. O torneio conta com o apoio do Clube de Tênis de Catanduva, Correios, Federação Internacional de Tênis, da Confederação

Crédito da imagem: Romildo Barbosa/Divulgação