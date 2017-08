Teddy Bear: Alunos desenvolvem campanha social nas escolas

A Liga de Pediatria e os integrantes do IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations of Brazil) do curso de medicina da FIPA estão realizando projeto social em Catanduva denominado “Teddy Bear Hospital”, em que os alunos da graduação montam um mini-hospital nas escolas de Ensino Infantil.

O projeto “Teddy Bear Hospital” (Hospital do Ursinho) tem o objetivo de mostrar às crianças que o hospital é um local de cuidado, além de aproximá-las da figura do médico, fazendo com que percam o medo do atendimento hospitalar através da experiência que vivenciam ao realizarem o atendimento médico em seus ursinhos de pelúcia.

Criado na Áustria em meados de 90 e posteriormente trazido ao Brasil, ele simula o ambiente hospitalar para que a criança tenha melhor percepção do cuidado médico, facilitando a relação médico-paciente.

O projeto foi realizado dias 21 e 25 de agosto passado na Casa da Criança Sinharinha Netto e de 28 a 31 próximos no Colégio Catanduva.

Da Redação

Foto – Divulgação/FPA