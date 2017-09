Tabapuã recebe 5ª etapa da Liga do Enxadrista

Atletas de toda a região participam, neste sábado (16), da 5ª etapa da Liga do Enxadrista em Tabapuã. O torneio, considerado um dos mais tradicionais do Noroeste Paulista, tem início às 12h30 e será disputado na EMEF Profa. Zilda Soares Baldi.

A competição terá jogos nas categorias Sub-08, 10, 12, 14, 16, Absoluto e +50. A etapa conta pontos para o FIDE e também para a Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) rápido. As inscrições podem ser realizadas no mesmo dia, até às 11h30.

De acordo com o regulamento, as disputas serão em 6 rodadas pelo sistema suíço, com reflexão de 11 minutos + 5 segundos no relógio digital ou, na ausência do digital, 16 minutos para cada jogador. Serão premiados com troféus os dois primeiros colocados de cada categoria, além de medalhas até o oitavo colocado.

Inscrições

Aos jogadores de cidades credenciadas à Liga, a inscrição é um quilo de arroz por atleta. Aos demais, o valor é de R$ 40. De acordo com a organização, os alimentos e valores arrecadados serão repassados integralmente a instituições beneficentes do município. informações no site: www.enxadrista.com.br

Aplicativo

Informações sobre esta e outras competições também podem ser acompanhadas pelo aplicativo elaborado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação da Prefeitura de Tabapuã. A ferramenta pode ser acessada apenas por dispositivos móveis. Basta navegar na loja de aplicativos do seu celular e buscar por ‘EsporteTabapuã’.

