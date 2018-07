Super Férias do CTC começa dia 10 de julho

O período do ano mais adorado pelas crianças chegou: as férias, e com elas nossa Super Férias. Neste ano, a programação será de 10 a 20 de julho, para crianças de 04 a 12 anos.

“Serão jogos, atividades esportivas e brincadeiras. Teremos duas equipes de recreação dedicadas a monitorar as crianças, que serão divididas por idade, assim elas poderão desenvolver suas habilidades e socializar de acordo com a faixa etária”, explica o presidente do CTC, Christian Pardo Pizarro.

A Super Férias é aberta para sócios e não sócios e acontecerá de segunda a sexta, das 10h30 às 17h30, de 10 a 20 de julho. O valor para sócios é de R$90,00 e para não sócios é de R$230,00. Cada criança ganha uma camiseta e também está incluso um lanche diário, além de pipoca e suco.

Uma novidade para esta edição é a Brinquedoteca totalmente remodelada, onde as crianças de 04 e 05 anos poderão se divertir. Recém-inaugurada no último final de semana, o espaço será muito bem aproveitado durante a Super Férias.

Realizada há diversos anos, é uma oportunidade para as crianças terem momentos de lazer e divertimento, com qualidade e segurança.

“Ao invés de deixar as crianças em casa durante as férias, traga-as para a Super Férias do Clube de Tênis Catanduva, assim elas poderão ter contato com outras crianças, brincar, aumentar o conhecimento, praticar esportes e também melhorar as habilidades cognitivas, importantes para o desenvolvimento de qualquer criança”, finaliza.

As inscrições estão disponíveis na secretaria do CTC. Mais informações pelo telefone 17 3524-9300.

Da Redação

Foto – Divulgação