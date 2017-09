Sucesso na literatura, adaptação de ‘O Pequeno Príncipe’ abre 18º Festival de Teatro de Catanduva

“O Príncipe”, da Cia da Casa Amarela, é o espetáculo de estreia do 18º Festival de Teatro de Catanduva. A apresentação, inédita na cidade, será nesta sexta-feira, dia 8, às 20 horas, no Sesc. O festival vai até o dia 17 de setembro e contará com 13 atrações no total, todas gratuitas.

Uma releitura do livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, a apresentação da companhia catanduvense promete oferecer poesia e sensibilidade aos espectadores. A peça se passa após o lançamento e sucesso do livro, em plena Segunda Guerra Mundial.

“Trazemos à tona como Antoine enfrenta seu destino com a ajuda dos personagens que marcaram sua obra: o Príncipe, a Raposa e a Rosa. Tocante, poético, sensível e de profunda reflexão sobre nossos medos e sonhos”, informa a Cia.

O livro revela informações sobre a vida de Exupéry que os leitores, em geral, desconhecem e que faz muita diferença na compreensão da obra: o Príncipe é o próprio autor Antoine de Saint-Exupéry; a Raposa é seu amigo, Léon Werth, e a Rosa representa sua esposa Consuelo de Saint-Exupéry.

Festival

O 18º Festival de Teatro de Catanduva será de 8 a 17 de setembro, com 13 atrações no total.

O evento tem apoio do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, da organização social Poiesis e Projeto Ademar Guerra.

O evento conta com apresentações de grupos locais e de companhias de fora, sendo quatro delas de São Paulo e uma da Cia GAL, de São José do Rio Preto. Os espetáculos serão realizados no Sesc Catanduva, Praça 9 de Julho, Centro Cultural e Zoológico Municipal. Todas as atividades serão gratuitas.

