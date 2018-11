Sucesso de público, exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” é prorrogada

Sucesso de público, a exposição “Castelo Rá-Tim-Bum” acaba de ser prorrogada e ficará em cartaz até o início do ano que vem no Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto. Há praticamente um mês em cartaz, mais de 22 mil pessoas já passaram pelo evento para conhecer detalhes e os bastidores do castelo mais famoso do Brasil. Agora, os visitantes terão até 6 de janeiro para conferir a mostra.

“A exposição vem repercutindo de forma bastante positiva na cidade e em toda a região. Diariamente, conversamos com os visitantes e muitos pediram a prorrogação do evento; não podíamos deixar de atender. Teremos também as férias de final de ano e entendemos que o período será bem propício para o passeio. Quem ainda não nos visitou, estamos esperando. E os que já vieram, serão muito bem-vindos novamente!”, convida Julio Cardoso, socio da Acervo 21.

Para Flavia Lania, supervisora de marketing do Iguatemi Rio Preto, o evento está encantando o público da região. “O shopping trouxe para a região esta exposição exclusiva e que mexe com o imaginário de crianças e adultos. Para quem assistiu ao seriado, é uma viagem no tempo; para os pequenos, é uma visita interativa e muito divertida. Estamos confiantes de que o sucesso da mostra vai continuar agora em dezembro, período de férias, e agregar ainda mais experiências para quem vier curtir a temporada natalina no Iguatemi”, reforça.

Os novos lotes de ingressos, de dezembro e janeiro, já estão disponíveis, tanto na bilheteria física quanto pela internet: www.exposicaocasteloratimbum.com.br. Os valores permanecem os mesmos: de terça a sexta-feira, R$ 20 (meia-entrada, R$ 10) e, aos finais de semana e feriados, R$ 24,00 (meia-entrada, R$ 12). Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam.

Visitações/Horários especiais

A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 14h às 20h30 (entrada da última turma); aos sábados, das 10h às 21h30 (entrada da última turma); e aos domingos, das 14h às 19h30 (entrada da última turma).

A bilheteria física, que fica na entrada da exposição, funciona no mesmo período e, no momento da compra, é possível escolher a data e o horário da sessão para fazer o passeio.

No dia 8 de dezembro (sábado), devido ao feriado municipal em que se celebra o Dia da Imaculada Conceição, a mostra terá horário especial de funcionamento: das 12h às 20h (última sessão 19h30). E, durante as festas de final de ano (24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2019), não abrirá.

O evento é uma realização da empresa Acervo 21 e do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, com co-realização da TV Cultura.

Serviço

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum – Iguatemi Rio Preto

Prorrogação: Até 06 de janeiro de 2019

Local: Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto – Piso Térreo

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.000 – Bairro Iguatemi

Visitações: terça a sexta-feira, 14h às 21h (última sessão às 20h30) | sábados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30) | domingos, das 14h às 20h (última sessão às 19h30)

Ingressos: terça a sexta-feira – R$ 20,00 (inteira) / R$ 10,00 (meia) | fim de semana e feriados – R$ 24,00 (inteira) / R$ 12,00 (meia)

Vendas: http://exposicaocasteloratimbum.com.br/ ou na bilheteria física do shopping, ao lado da entrada do evento

Classificação livre

Da Redação

Foto – Flávia Gatti/Divulgação