Sub-20 goleia, sub-15 empata e sub-17 perde

Sábado de grandes jogos para o Grêmio Novorizontino. As categorias de base entraram em campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista.

O Sub-20 goleou a Matonense por 7 a 1, no Jorjão, com gols de Léo (2), Nando, Bruno, Christopher (2) e Evandro. O sub-15 recebeu o Osasco no Jorjão e a partida terminou em 1 a 1, Danielzinho marcou o gol do Tigre. Já o sub-17 foi até São Paulo para jogar contra o Palmeiras. Apesar de uma partida bem disputada, a equipe perdeu de 1 a 0.

Para o Técnico do Sub-15, Rafael Stucchi, apesar do resultado, o jogo foi um dos melhores do time até agora no campeonato: “Nem sempre criar oportunidades claras de gol se traduz em vitória. Deixo os parabéns a nossa equipe, que lutou e trabalhou dentro do nosso propósito de jogo. Nossa exceptiva é a de fazer duas grandes partidas, lutar e assim sair em busca dessa classificação”, afirmou.

Para o Técnico do Sub-17, Mário Henrique, a equipe conseguiu desempenhar um bom trabalho na partida: “Nossa equipe esteve bem organizada e compactada. Tivemos chances reais que infelizmente não conseguimos reverter em gol. Porém, dentro do que esperávamos e havíamos planejado, conseguimos trabalhar muito bem. Ainda há sobrevida dentro do campeonato, e vamos trabalhar o possível e o impossível para atingir as metas e conseguir essa classificação”.

O técnico do Sub-20, William Sander, acredita que a equipe conseguiu se impor muito bem durante a partida: “Fico feliz, não só pelo resultado, mas também pelo desempenho do qual os atletas são sempre cobrados. Nosso primeiro gol saiu logo nos primeiros quatro minutos e depois todos os outros foram gols trabalhados, envolvendo sempre a equipe, triangulando, fazendo passes em profundidade. Esse resultado devolve nossa confiança e liderança dentro do grupo nessa competição tão disputada. Agora vamos dar continuidade em nosso trabalho, não podemos parar. ”, finalizou.

Na próxima rodada, que acontecerá no sábado (26/08), o sub-15 vai até Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães, para enfrentar os donos da casa, às 9h. A equipe sub-17 vai enfrentar o Comercial RP, às 11h, no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos em Ribeirão Preto. Já o sub-20 estará de folga e volta a campo no sábado (02/09), onde vai enfrentar o Catanduvense no Estádio Sílvio Salles em Catanduva.

Foto: Matheus Bertolini do Prado